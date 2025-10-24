Truffe e reati predatori, i Carabinieri hanno incontrato la cittadinanza a Mottalciata FOTO

Si è tenuta con successo nel pomeriggio del 21 ottobre 2025, dalle ore 17:30, presso la Sala Consigliare del Comune di Mottalciata, la conferenza informativa dei Carabinieri della Stazione di Mottalciata in Salussola rivolta alla cittadinanza sul tema cruciale della prevenzione delle truffe e dei reati contro il patrimonio, organizzata da quella Amministrazione Comunale.

L'incontro, con la presenza di una trentina di partecipanti, ha registrato un vivo interesse da parte degli ascoltatori, che hanno dimostrato grande coinvolgimento. I cittadini hanno partecipato attivamente, ponendo domande specifiche sulle tematiche affrontate e richiedendo rassicurazioni e consigli pratici sul comportamento da adottare in caso di potenziali minacce. Durante la conferenza sono stati illustrati esempi concreti e aggiornati, evidenziando l’evoluzione delle tecniche di truffa messe in atto dai malviventi.

Particolare attenzione è stata dedicata a rendere edotti i presenti sulle precauzioni da adottare per ridurre al minimo i tentativi di furti in abitazione, fornendo strumenti utili per la difesa della propria sicurezza e del proprio patrimonio. L'evento si è confermato un momento fondamentale di informazione e sensibilizzazione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e cittadinanza nella lotta contro la criminalità predatoria.