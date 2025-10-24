Forte boato a Chiavazza, i residenti scendono in strada: lanciata forse una bomba-carta FOTO

Un forte e intenso boato ha allarmato alcuni residenti di Chiavazza che, nel giro di pochi minuti, si sono riversati in strada per capire la natura del frastuono. Qui, hanno notato un piccolo rogo che si era originato a lato della carreggiata.

È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nel pomeriggio di oggi, 24 ottobre, in Strada alle Fucine. Sul posto sono intervenuti velocemente due mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area interessata dal principio d'incendio.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi e la viabilità. La via, infatti, è stata chiusa al traffico per consentire gli accertamenti di rito che stabiliranno l'origine dello scoppio e del successivo rogo. Si fa strada, però, l'ipotesi di una bravata, compiuta da ignoti, con l'utilizzo e il lancio di una bomba-carta artigianale.