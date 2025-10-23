Valdigne Triathlon vince il Campionato Italiano di Società 2025 FOTO

Valdigne Triathlon ha esordito sui campi di gara nel 2019 ed è rapidamente entrata nel ristretto novero delle squadre di vertice, tanto da classificarsi sempre fra le prime cinque dalla stagione agonistica 2021 fino a raggiungere il vertice assoluto fra le 500 società e associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Triathlon. Valdigne Triathlon è stata creata al fine di dare concretezza a un approccio essenzialmente qualitativo dell’attività agonistica nel Triathlon, nelle specialità del Multisport (Duathlon, Aquathlon, Cross Triathlon, Winter Triathlon) e nel Paratriathlon, valorizzando tutte le categorie di atleti: Giovani, Elite, Senior e Master.

Sorta fra le montagne valdostane, Valdigne Triathlon si è velocemente evoluta e ora ha sede in Valdengo, ai contrafforti delle Alpi Biellesi. I più di 100 atleti “verde-turchese-oro” sono residenti in Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Francia, Svizzera e Austria. I Gruppi di Lavoro Giovanili si collocano a Biella/Sandigliano e Torino/Moncalieri; Gruppi di Lavoro Elite e Senior sono operativi in Piemonte, Lombardia, Veneto e Romagna, mentre il più numeroso gruppo Master è presente su Biella.

I risultati conseguiti nella Stagione 2025 confermano la validità del progetto sviluppato negli anni:

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ CAMPIONE D’ITALIA-SCUDETTO 2025

CIRCUITO TRIATHLON BRONZO

CIRCUITO DUATHLON ARGENTO

CIRCUITO AQUATHLON ARGENTO

CIRCUITO CROSS COUNTRY ARGENTO

CIRCUITO UNDER23 NEXT GENERATION ORO

Soddisfattissimi il presidente e i consiglieri che dichiarano: “È stata una stagione complessa, partita con i Winter Duathlon e Triathlon di inizio gennaio e la classifica del Campionato Italiano di Società si è definita solo ora, con l’ultima gara di Superlungo, sono stati 10 mesi particolarmente intensi. Un grazie enorme agli atleti che condividono la visione agonistica del team, ai tecnici che guidano i gruppi di lavoro, agli sponsor che consentono di trasformare le idee in una realtà vincente!!

Il lungo fine settimana degli atleti verde-turchese-oro è iniziato sabato 18 a Wollongon (Australia) per i World Triathlon Para Championships, nella Categoria PTVI ancora una grande gara di Francesca Tarantello & Silvia Visaggi che conquistano uno splendido argento nel campionato mondiale. A Ischitella si è disputato il Campionato Italiano di Triathlon Superlungo, (3,8km di nuoto, 180km di bici, 42,2km di corsa); grande prestazione di Tiziana Squizzato che il 4° posto assoluto e l’oro tra le M3 con un crono veramente top. A San Vito Lo Capo nel classico Triathlon Sprint di fine stagione rientro alle gare con vittoria tra le M7 per Rossella Carletti.