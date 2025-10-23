 / Running e Trail

Running e Trail | 23 ottobre 2025, 06:50

Valdigne Triathlon vince il Campionato Italiano di Società 2025 FOTO

Questa realtà è stata creata al fine di dare concretezza a un approccio essenzialmente qualitativo dell’attività agonistica nel Triathlon, nelle specialità del Multisport e nel Paratriathlon, valorizzando tutte le categorie di atleti: Giovani, Elite, Senior e Master.

Valdigne Triathlon vince il Campionato Italiano di Società 2025 FOTO

Valdigne Triathlon vince il Campionato Italiano di Società 2025 FOTO

Valdigne Triathlon ha esordito sui campi di gara nel 2019 ed è rapidamente entrata nel ristretto novero delle squadre di vertice, tanto da classificarsi sempre fra le prime cinque dalla stagione agonistica 2021 fino a raggiungere il vertice assoluto fra le 500 società e associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Triathlon. Valdigne Triathlon è stata creata al fine di dare concretezza a un approccio essenzialmente qualitativo dell’attività agonistica nel Triathlon, nelle specialità del Multisport (Duathlon, Aquathlon, Cross Triathlon, Winter Triathlon) e nel Paratriathlon, valorizzando tutte le categorie di atleti: Giovani, Elite, Senior e Master.

Sorta fra le montagne valdostane, Valdigne Triathlon si è velocemente evoluta e ora ha sede in Valdengo, ai contrafforti delle Alpi Biellesi. I più di 100 atleti “verde-turchese-oro” sono residenti in Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Francia, Svizzera e Austria. I Gruppi di Lavoro Giovanili si collocano a Biella/Sandigliano e Torino/Moncalieri; Gruppi di Lavoro Elite e Senior sono operativi in Piemonte, Lombardia, Veneto e Romagna, mentre il più numeroso gruppo Master è presente su Biella.

I risultati conseguiti nella Stagione 2025 confermano la validità del progetto sviluppato negli anni:

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ CAMPIONE D’ITALIA-SCUDETTO 2025

CIRCUITO TRIATHLON BRONZO

CIRCUITO DUATHLON ARGENTO

CIRCUITO AQUATHLON ARGENTO

CIRCUITO CROSS COUNTRY ARGENTO

CIRCUITO UNDER23 NEXT GENERATION ORO

Soddisfattissimi il presidente e i consiglieri che dichiarano: “È stata una stagione complessa, partita con i Winter Duathlon e Triathlon di inizio gennaio e la classifica del Campionato Italiano di Società si è definita solo ora, con l’ultima gara di Superlungo, sono stati 10 mesi particolarmente intensi. Un grazie enorme agli atleti che condividono la visione agonistica del team, ai tecnici che guidano i gruppi di lavoro, agli sponsor che consentono di trasformare le idee in una realtà vincente!!

Il lungo fine settimana degli atleti verde-turchese-oro è iniziato sabato 18 a Wollongon (Australia) per i World Triathlon Para Championships, nella Categoria PTVI ancora una grande gara di Francesca Tarantello & Silvia Visaggi che conquistano uno splendido argento nel campionato mondiale. A Ischitella si è disputato il Campionato Italiano di Triathlon Superlungo, (3,8km di nuoto, 180km di bici, 42,2km di corsa); grande prestazione di Tiziana Squizzato che il 4° posto assoluto e l’oro tra le M3 con un crono veramente top. A San Vito Lo Capo nel classico Triathlon Sprint di fine stagione rientro alle gare con vittoria tra le M7 per Rossella Carletti.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore