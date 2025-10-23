Quarant’anni di Unpli Piemonte: la Reggia di Venaria celebra le Pro Loco

La maestosità della Reggia di Venaria ha fatto da cornice a una giornata che ha unito memoria, identità e orgoglio: la celebrazione dei 40 anni dell’Unpli Piemonte, l’Unione delle Pro Loco regionali. Un traguardo importante che ha riunito centinaia di volontari, amministratori e rappresentanti delle istituzioni per rendere omaggio a un movimento che da quattro decenni anima la vita delle comunità locali.

Fin dal mattino, Piazza della Repubblica si è trasformata in un mosaico di colori, dialetti e tradizioni, con delegazioni arrivate da tutte le otto province piemontesi. Dopo l’accoglienza e gli accrediti, la festa si è spostata nel Cortile d’Onore della Reggia, dove si sono alternati momenti solenni e spettacoli: la Banda Regionale Ambima Piemonte, gli Sbandieratori e Figuranti del Palio di Fossano, la Fanfara dei Bersaglieri di Valdossola e diversi gruppi storici hanno scandito una mattinata che ha saputo unire cultura, musica e appartenenza.

Ad aprire i lavori nella Sala della Citroniera è stato il presidente regionale Fabrizio Ricciardi, che ha ricordato le origini dell’associazione e il percorso condiviso da generazioni di volontari: «Quarant’anni di passione, di presenza nei paesi e di impegno per valorizzare ciò che rende unico il Piemonte. Le nostre Pro Loco sono il volto sorridente delle comunità, capaci di custodire le tradizioni e di costruire futuro».

Accanto a lui, hanno portato il loro saluto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori Matteo Marnati, Andrea Tronzano e Paolo Bongioanni, insieme a rappresentanti istituzionali delle province piemontesi. Cirio ha definito le Pro Loco “il cuore pulsante dei nostri paesi, una forza silenziosa ma costante che tiene vive le radici e la memoria dei territori”.

Il presidente nazionale Unpli, Antonino La Spina, ha evidenziato il valore simbolico di questa ricorrenza: «Il Piemonte è un esempio virtuoso di collaborazione e partecipazione. Le Pro Loco rappresentano un presidio culturale diffuso, che unisce generazioni e promuove il patrimonio immateriale del Paese».

Durante la cerimonia non sono mancati i momenti di riconoscenza verso i fondatori e i protagonisti storici del movimento, da Nanni Vignolo ai presidenti che ne hanno raccolto l’eredità. Emozionato il ringraziamento di Ricciardi alle Pro Loco piemontesi, “una grande famiglia che continua a raccontare la bellezza dei territori con passione e senso di comunità”.

Il sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi, ha espresso orgoglio per l’evento ospitato nella sua città: «Questa giornata ha restituito l’immagine di un Piemonte unito, dove le Pro Loco sono motore di identità e partecipazione. È stata una celebrazione autentica, che ha dato voce al volontariato e alla sua forza silenziosa».

La manifestazione si è conclusa con la sfilata delle delegazioni e un momento corale di festa, simbolo di una rete che in quarant’anni ha saputo rinnovarsi restando fedele alla propria missione: promuovere, custodire e condividere il patrimonio umano e culturale del Piemonte.