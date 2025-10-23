40 anni di UNPLI, premiati due volontari delle Pro Loco di Camandona e Masserano

Una ventina di Pro Loco biellesi sono state presenti alla Festa dei 40 anni di UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), andata in scena lo scorso weekend, a Venaria Reale. Per l'occasione, è stato consegnato anche il Premio Nanni Vignolo – Locomotiva UNPLI 2025 ai volontari che si sono distinti all'interno di queste realtà, dimostrando sempre profonda passione ed enorme disponibilità: tra questi, figurano Ermanno Perissinotto (Pro Loco Camandona) e Luciano Gallotto (Pro Loco Masserano).

A consegnare l'insigne riconoscimento i dirigenti dell'UNPLI. Presente alla cerimonia del mattino il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha accolto i rappresentanti delle associazioni e dei comuni, tra cui i sindaci di Camandona e Masserano, Giulia Botta e Andrea Mazzone.

“Inorgoglisce sempre rappresentare la nostra provincia con un folto e coeso numero di Pro Loco a manifestazioni regionali così importanti – dichiara la presidente dell'UNPLI Biella Danila D'Alessandro – Questi momenti sono utili a percepire la vicinanza delle istituzioni e a rafforzare i legami e i rapporti umani e professionali tra le diverse associazioni, oltre a scambiarsi opinioni e idee per il futuro. Come più volte espresso, le Pro Loco ricoprono un ruolo importante all'interno di ogni comunità: sono, infatti, le sentinelle del territorio e, in modo tenace, portano avanti le tradizioni dei nostri borghi”.