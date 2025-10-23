 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 23 ottobre 2025, 10:20

40 anni di UNPLI, premiati due volontari delle Pro Loco di Camandona e Masserano

Il riconoscimento è andato a coloro si sono distinti all'interno di queste realtà, dimostrando sempre profonda passione ed enorme disponibilità.

40 anni unpli

In foto, la presidente Danila D'Alessandro con la guida nazionale dell'UNPLI Antonino La Spina

Una ventina di Pro Loco biellesi sono state presenti alla Festa dei 40 anni di UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), andata in scena lo scorso weekend, a Venaria Reale. Per l'occasione, è stato consegnato anche il Premio Nanni Vignolo – Locomotiva UNPLI 2025 ai volontari che si sono distinti all'interno di queste realtà, dimostrando sempre profonda passione ed enorme disponibilità: tra questi, figurano Ermanno Perissinotto (Pro Loco Camandona) e Luciano Gallotto (Pro Loco Masserano).

A consegnare l'insigne riconoscimento i dirigenti dell'UNPLI. Presente alla cerimonia del mattino il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha accolto i rappresentanti delle associazioni e dei comuni, tra cui i sindaci di Camandona e Masserano, Giulia Botta e Andrea Mazzone.

“Inorgoglisce sempre rappresentare la nostra provincia con un folto e coeso numero di Pro Loco a manifestazioni regionali così importanti – dichiara la presidente dell'UNPLI Biella Danila D'Alessandro – Questi momenti sono utili a percepire la vicinanza delle istituzioni e a rafforzare i legami e i rapporti umani e professionali tra le diverse associazioni, oltre a scambiarsi opinioni e idee per il futuro. Come più volte espresso, le Pro Loco ricoprono un ruolo importante all'interno di ogni comunità: sono, infatti, le sentinelle del territorio e, in modo tenace, portano avanti le tradizioni dei nostri borghi”.

News collegate:
 Quarant’anni di Unpli Piemonte: la Reggia di Venaria celebra le Pro Loco - 23-10-25 08:30

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore