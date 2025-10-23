Biella aderisce al Linux Day: tecnologia libera e solidarietà al Centro Territoriale per il Volontariato

Come ogni anno, anche Biella partecipa al Linux Day, la manifestazione nazionale dedicata alla promozione del software libero. L’organizzazione locale è curata dall’associazione di volontariato BiLug – Biella Linux User Group, che coordinerà l’evento presso il Centro Territoriale per il Volontariato – Sala delle Colonne, con ingresso da via Ravetti 8.

Nel corso della giornata saranno allestite numerose postazioni tematiche dedicate ad approfondimenti e dimostrazioni pratiche di software e hardware liberi. L’iniziativa offrirà anche l’occasione per la consegna dei portatili ricondizionati con software open source, donati da Banca Sella e distribuiti dal BiLug nell’ambito dei progetti di riuso solidale.

Tra i temi in programma figurano: la presentazione di un impianto di irrigazione automatica ispirato a quello realizzato presso la scuola di Andrate; confronti tra Windows e Linux e tra MS Office e LibreOffice; l’illustrazione del software Gancio, pensato per la creazione di calendari di comunità; e una sessione dedicata al trading di borsa con strumenti open source.

Spazio anche ad aspetti più tecnici, come l’uso della riga di comando e degli script di shell, l’impiego di SQL come motore di database, e la programmazione di prototipi con Arduino e Raspberry. Non mancheranno la presentazione di una stampante 3D, una dimostrazione di ricezione ed elaborazione di segnali radio con chiavette USB, e l’illustrazione di un server LLM di intelligenza artificiale privato e sicuro.

Chiuderanno la giornata gli approfondimenti sugli autoveicoli elettrici, ambito in cui diversi soci del BiLug sono già attivi.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti: www.bilug.it.