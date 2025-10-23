A Brusnengo va in scena “Gli Scampoli”

Sabato 25 ottobre alle ore 21, presso l’auditorium della Scuola Secondaria di Brusnengo, la Pro Loco di Brusnengo propone una serata all’insegna del divertimento con lo spettacolo teatrale “Nel posto giusto al momento sbagliato!”.

La rappresentazione, una commedia brillante in italiano e piemontese, è portata in scena dal gruppo teatrale “Gli Scampoli”, noto per la sua capacità di unire comicità, ritmo e situazioni esilaranti in grado di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi promossi dalla Pro Loco per animare la vita culturale e sociale del paese, offrendo un momento di svago e di aggregazione alla comunità.

L’ingresso è libero, e tutti sono invitati a partecipare a questa serata all’insegna del buonumore e del teatro popolare.