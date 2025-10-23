Ottobre mese del benessere: AMA Biella propone tre appuntamenti gratuiti

Ottobre mese del benessere al centro Mente Locale di AMA Biella. Per chi vuole scoprire nuove attività, o praticarne di conosciute, l'associazione organizza tre appuntamenti gratuiti dedicati a diverse discipline.

Gli open day si svolgono al centro in via Antonio Gramsci 29 a Biella e data la disponibilità limitata è consigliata la prenotazione: 015.401767.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

Lunedì 27 ottobre | ore 11:00 – 12:00

Armonia del QI – Qi Gong con Raffaella Moretti

Un’ora di movimenti lenti e consapevoli per armonizzare corpo e mente, migliorare la circolazione dell’energia vitale e ritrovare calma e presenza. Il Qi Gong favorisce equilibrio, concentrazione e vitalità interiore — un’esperienza rigenerante adatta a tutti.

Mercoledì 29 ottobre | ore 10:30 – 11:30

Yoga e Vitalità – Hatha Yoga con Martina Bossi

Una lezione dinamica e rinvigorente per risvegliare il corpo, sciogliere le tensioni e fare il pieno di energia per tutta la giornata. L’Hatha Yoga proposto da Martina è attivo e tonificante, ideale per chi desidera iniziare la mattinata con forza, equilibrio e buonumore.

Martedì 28 ottobre | ore 17:30 - 18:30

Brainlongevity® con Valeria Cordera

Attraverso lezioni teoriche e momenti esperienziali, scopri come alimentazione, movimento, gestione dello stress e benessere psico-spirituale possano davvero migliorare la qualità della nostra vita.