I bambini della Lorenzo Cucco in visita al meleto di Gifflenga FOTO

Ieri, martedì 21 ottobre, i bambini della sezione primavera della scuola dell'infanzia "Lorenzo Cucco" di Chiavazza hanno vissuto un'esperienza istruttiva al Meleto di Gifflenga, nel cuore delle prealpi biellesi.

L’uscita, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dell’agricoltura e della stagionalità, ha permesso ai bambini di visitare da vicino il frutteto con oltre 15.000 piante, imparando a conoscere il ciclo della mela e l'importanza del lavoro nei campi.

Accompagnati dalle insegnanti Roberta, Eleonora, Luisa ed Elisa, i piccoli visitatori si sono cimentati nella raccolta delle mele, passeggiando tra il meleto e ascoltando con curiosità le spiegazioni dei coltivatori.

Un momento speciale è stato dedicato anche alla scoperta di come le mele vengono lavorate: dalla raccolta, alla selezione, fino alla preparazione per essere vendute. I bambini hanno potuto conoscere anche i tanti prodotti che si possono fare con le mele, come i succhi, chips di mela, le marmellate e le composte, tutti realizzati con ingredienti sani e naturali del nostro territorio.

La giornata si è conclusa con sorrisi, mani appiccicose di succo e tante nuove conoscenze portate a casa. Un’occasione preziosa per imparare, divertendosi, il valore della terra e del cibo che ogni giorno arriva sulle nostre tavole.