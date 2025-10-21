Nucleare, Pichetto: “Ddl delega assegnato alla Camera, mi auguro confronto costruttivo”

“Il disegno di legge delega sul nuovo nucleare sostenibile è stato assegnato alla Camera: comincia dunque l’iter parlamentare di un testo che vuole disegnare l’intero ciclo di vita di una fonte pulita, sostenibile, necessaria al Paese. Mi auguro che il confronto parlamentare sia, pur nelle differenti vedute, sempre costruttivo e non ideologico, pronto a cogliere la portata di questa sfida”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dopo che nel corso della seduta della Camera di lunedì 20 ottobre è stata annunciata la presentazione alla Presidenza, avvenuta il 17 ottobre, della “Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile”, cui è stato attribuito il numero 2669.