Bonsai, nutrizione e difesa biologica: a Biella il workshop con l’agronomo Andrea Tovaglieri

Oggi, lunedì 20 ottobre dalle 20.30 alle 22.30 succede qualcosa di davvero utile per chi ha un bonsai!



Andrea Tovaglieri, agronomo specializzato, in metodologie biologiche ha organizzato un workshop in cui si parlerà di "Nutrizione e lotta biologica", due temi fondamentali per avere alberi forti, sani e pronti ad affrontare parassiti e funghi senza stress.



Un incontro semplice, aperto a tutti, ma che può cambiare completamente il modo in cui si cura il proprio bonsai. Durante l’incontro si parlerà di equilibrio, di come un concime non sia solo un nutrimento, ma un messaggio. Di come la difesa biologica non sia una guerra, ma una forma di collaborazione con la natura. Si imparerà a guardare il bonsai come un sistema vivente, non come un oggetto estetico, e a riconoscere i segnali di armonia e disarmonia che spesso ignoriamo.

L'appuntamento è in via Pietro Losana, 13 a Biella, ed è organizzato da Kuma No En - Bonsai Club Biella e R&L Creative Bonsai