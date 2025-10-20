L'omaggio di Ronco Biellese e Zumaglia a don Giuseppe Fabbri: una vita spesa per la comunità FOTO

Domenica scorsa, 12 ottobre, le comunità di Ronco Biellese e Zumaglia si sono strette al loro parroco nel giorno del suo congedo dal servizio pastorale.

Nelle scorse settimane, infatti, il vescovo di Biella Roberto Farinella aveva accettato le dimissioni di don Giuseppe Fabbri per limiti di età. Il sacerdote era presente a Ronco dal lontano 1968 e a Zumaglia da 25 anni. L'omaggio della popolazione ha avuto luogo nella chiesa parrocchiale di Ronco, alla presenza di tanti cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni comunali.

Per l'occasione, è stato ricordato l'impegno del parroco speso all'interno dei due paesi. Un segno corale di riconoscenza e vicinanza. Ora, assumerà la responsabilità delle parrocchie come amministratore parrocchiale Luigi Tajana, già parroco di Bioglio, Piatto e Ternengo.