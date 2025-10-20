A Candelo i volontari della Biblioteca aiutano a fare i compiti degli alunni

Nel corso dell’anno scolastico 2025/26, sulla base delle esperienze passate, i volontari della Biblioteca Civica di Candelo si rendono disponibili ad aiutare, gratuitamente, nello svolgimento dei compiti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che ne facciano richiesta in un clima sereno di fiducia e rispetto reciproco.

Inoltre, quest’anno, l’offerta di aiuto compiti rivolta ai ragazzini delle medie e superiori comprende: matematica per medie e superiori giovedì pomeriggio; italiano – storia – geografia (sintesi e metodo di studio) scuola primaria e media (venerdì pomeriggio); altri giorni da concordare a seconda della necessità; lingue straniere come inglese – spagnolo – tedesco per scuola elementare e medie lunedì pomeriggio. A ciò si aggiunge, con cadenza mensile preferibilmente al venerdì (Giocovenerdì) attività ludiche da svolgere con i ragazzi che imparerebbero a giocare sfidandosi e divertendosi tra loro.

Le attività proposte non sono tra loro collegate e ciascun ragazzino potrà aderire all’iniziativa che più lo attira o lo incuriosisce. Per ciascuna di queste proposte occorre prenotarsi via mail : ufficiocultura@comunedicandelo.it I genitori interessati potranno far riferimento ai seguenti contatti: 3666811782 o 3474416347. Le date dell'inizio del servizio dello spazio compiti sono: 20, 23 e 24 ottobre.