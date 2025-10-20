Appuntamenti d'autunno a Oropa, ecco la visita al Cimitero Monumentale

L’autunno trasforma Oropa in un quadro vivente di colori e suggestioni. Le montagne si accendono di rosso, giallo e arancio, i boschi profumano di castagne e la spiritualità del Santuario si arricchisce della bellezza della natura: un invito a rallentare, a respirare l’aria frizzante della montagna e lasciarsi incantare da panorami che cambiano colore ogni giorno. Tra passeggiate, visite guidate, piatti della tradizione e il calore di una castagnata in compagnia, Oropa si conferma una meta ideale per chi cerca emozioni autentiche.

Sabato 25 ottobre, alle 15, una guida esperta accompagnerà i partecipanti alla scoperta del Cimitero Monumentale di Oropa, uno dei più affascinanti del Piemonte. Tra sculture, cappelle e monumenti storici incorniciati dai colori dorati del foliage, la guida illustrerà la storia e le opere che fanno di questo luogo un vero museo a cielo aperto. Ritrovo alle ore 14.45 davanti ai cancelli del Santuario. Durata: circa 1 ora e 30 minuti.

Ogni domenica, alle 11, è possibile partecipare alla visita guidata del Santuario, del Museo dei Tesori e degli Appartamenti Reali dei Savoia, con ritrovo alle 10.45 ai cancelli del Santuario.