A Torino due giorni per gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest

Mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre 2025 si terranno a Torino, gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest, dal titolo “Il Nord-Ovest cuore logistico d’Europa: scenari attuali e prospettive”, presso il Centro Congressi della Regione Piemonte.

A organizzare l'evento sono state le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, obiettivo discutere e sviluppare strategie innovative nel settore della logistica e del trasporto merci.

Nel corso dei lavori sarà presentato anche il progetto EasyRailFreight (ERF), la piattaforma digitale promossa da RFI per semplificare i processi del trasporto ferroviario merci e favorire una logistica più sostenibile, efficiente e intermodale. Si parlerà di "Portualità marittima, connessione ai porti e ottimizzazione dell’operatività e dei controlli", Intermodalità e trasporto merci, Nuova logistica per il lavoro, lo sviluppo e la competitività economica, Reti e infrastrutture strategiche del Nord-Ovest , La logistica come chiave della competitività nell’economia globale: approcci innovativi e sostenibilità ambientale.

Interverranno i Presidenti della Regione Piemonte Alberto Cirio, della Regione Liguria Marco Bucci, della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.