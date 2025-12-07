Biella, dal Comune più fondi per compensare gli stalli blu occupati

Il Comune di Biella attraverso una determina ha aumentato i fondi destinati alla compensazione economica per la società Bi.Park Srl, che gestisce gli stalli di sosta a pagamento in città. Il motivo è semplice: durante l’anno diversi parcheggi blu risultano temporaneamente inutilizzabili a causa di cantieri, eventi, mercati o gratuità deliberate dall’Amministrazione, con conseguente perdita di incassi per la società concessionaria.

Gli stalli blu vengono gestiti da Bi.Park attraverso parchimetri, abbonamenti e app digitali. Quando alcuni parcheggi devono essere occupati per lavori o manifestazioni, il numero complessivo degli stalli disponibili diminuisce e la società non può riscuotere la normale tariffa. Per questo, in base a quanto stabilito nella convenzione tra Comune e Bi.Park, l’Amministrazione deve riconoscere alla società un indennizzo proporzionato al mancato guadagno.

Per il 2025 il Comune prevede un numero maggiore di stalli temporaneamente gratuiti o occupati, soprattutto durante il periodo natalizio e in occasione di altri eventi in fase di definizione. Per questo motivo l’impegno di spesa già esistente viene incrementato di 15.000 euro, arrivando a un totale di 24.000 euro.

Bi.Park dovrà inviare al Comune, entro gennaio 2026, un report con tutte le occupazioni degli stalli avvenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Il conteggio finale seguirà il metodo già definito negli anni precedenti: una parte dell’importo viene riconosciuta al Comune e la restante alla società, come previsto dalla convenzione.

Con questa integrazione, il Comune garantisce la copertura economica necessaria per rimborsare Bi.Park ogni volta che un parcheggio blu non può essere utilizzato dai cittadini, mantenendo così gli impegni previsti dal contratto di concessione.