Strada Provinciale 405, Mongrando-Donato, modifiche alla viabilità per lavori

La Provincia di Biella attraverso un'ordinanza dispone la regolamentazione della circolazione a senso unico alternato lungo la Strada Provinciale 405 Mongrando–Donato, nel tratto compreso tra il chilometro 5 e il chilometro 6, in territorio comunale di Mongrando.

Nel dettaglio, il provvedimento sarà in vigore da lunedì 20 fino al 31 ottobre 2025, 24 ore su 24. La circolazione sarà gestita da impianto semaforico mobile o, in caso di necessità, da personale moviere.

La misura si rende necessaria per consentire l’intervento di manutenzione dei fossi laterali lungo la provinciale, che convogliano l’acqua nel punto in cui sono stati recentemente realizzati i lavori di messa in sicurezza della scarpata sulla SP 419 della Serra, danneggiata durante l’evento alluvionale del 16 e 17 aprile 2025.

Durante il periodo dei lavori, sarà in vigore un limite di velocità progressivo fino a 30 km/h in prossimità del cantiere.