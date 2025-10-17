TeamVolley, esordio casalingo per la B2

Cancellare il 3-2 di Canelli e regalare una vittoria ai propri tifosi. Nel secondo turno di Serie B2 nazionale, il TeamVolley ospita a Lessona – fischio d’inizio sabato alle 20.30 – la giovanissima Pinerolo, formazione di punta della “cantera” Monviso Volley (società di A1).

Ad introdurre l’incontro è il vice-allenatore Ivan Turcich: «Siamo all’inizio del campionato, una fase di studio e consolidamento delle varie dinamiche per tutte le formazioni. Pinerolo è reduce, come noi, da una sconfitta al tie-break: vorranno rifarsi ma noi non saremo da meno, è la nostra prima in casa e Lessona è sempre Lessona. Le torinesi sono una Under 20 atletica, gioco rapido e battute spin, che arriva da una Serie C dominata e con un coach dal curriculum importante. In settimana abbiamo lavorato sulle cose che non hanno funzionato a Canelli: dettagli che ci hanno impedito di prendere la posta piena. Storicamente il TeamVolley mostra il suo volto migliore sul campo di casa: con il supporto di una tribuna gremita da tifosi e ragazzine delle giovanili, saremo in grado di esprimerci al meglio e mostrare la fame che abbiamo di fare bene».

Aggiunge il libero (e nuovo capitano) Sara Fizzotti: «Quella contro Pinerolo sarà una partita molto importante. È la prima in casa: cercheremo di rendere Lessona un campo ostico, per chiunque verrà a giocarci. Veniamo anche da una sconfitta abbastanza sofferta, quindi la voglia di vincere e rifarci dovrà essere forte e condivisa, fin dal primo scambio. Rimango fiduciosa. In palestra lavoriamo soprattutto sulla ricerca di cambiamento e di nuove visioni di gioco. Stiamo ingranando, sono certa che la squadra abbia bene in mente dove vuole arrivare».