Grandi eventi nel Biellese, Paolo Barberis Canonico UIB: "Il territorio mostra dinamismo e crescita turistica, contrastando lo spopolamento"

Il Trofeo Tessile e Moda che, per la prima volta, è stato organizzato a Biella lo scorso fine settimana è al centro della polemica per i disagi legati alla chiusura delle strade e per la concomitanza con altre manifestazioni, che hanno creato disagi alla popolazione.

Sul tema interviene il presidente dell'Unione Industriale Biellese, Paolo Barberis Canonico, che commenta: "Il Biellese sta vivendo un momento di grande vivacità dal punto di vista turistico e di apertura verso l'esterno. Ricordo, una su tutti, la grande capacità di accoglienza che il territorio e i Biellesi hanno saputo dimostrare con l'Adunata nazionale degli Alpini, a cui si aggiungono numerose iniziative di valore che sanno richiamare il grande pubblico in diversi ambiti, dall'enogastronomia alla cultura.

E' una vivacità, un fermento, che si riflette anche nello sviluppo del turismo e negli investimenti per l'attrattività di un territorio che, altrimenti, vive una costante emorragia demografica. Ed è per supportare questa visione - di apertura, attrattività e sviluppo - che, come Unione Industriale Biellese, abbiamo scelto di supportare grandi eventi come il Trofeo Tessile e Moda, realizzato grazie al presidente della Lega Ciclismo Professionistico, l'on. Roberto Pella, e ai partner che insieme a noi lo hanno sostenuto.

Al di là dei necessari aggiustamenti perché, come sempre, tutto è migliorabile, ritengo eccezionale la grande visibilità che questa inedita iniziativa sportiva, interamente dedicata al nostro Biellese, ha regalato al territorio. Un ottimo risultato che, spero, possa essere replicato in futuro con questa e altre iniziative di qualità".