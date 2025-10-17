Irregolari e pluripregiudicati: espulsi da Biella tre giovani stranieri

La costante attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Biella, in stretta collaborazione con la Questura, ha portato a un significativo risultato nell’ambito della prevenzione dei reati e del contrasto all’immigrazione irregolare.

Nella tarda mattinata di sabato 11 ottobre, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Biella ha ricevuto la segnalazione di un’auto sospetta — una Renault Clio con a bordo tre uomini — avvistata mentre attraversava il centro di Mongrando.

Le pattuglie in servizio sono state immediatamente allertate e, dopo circa mezz’ora, un equipaggio della Sezione Radiomobile di Biella ha individuato e bloccato il veicolo nel parcheggio di un’area commerciale a Gaglianico.

A bordo dell’auto si trovavano tre cittadini peruviani, di età compresa tra i 21 e i 25 anni, risultati irregolari sul territorio nazionale e già destinatari di decreti di espulsione. Dalle verifiche è inoltre emerso che tutti e tre avevano numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Condotti in caserma per ulteriori accertamenti, la loro identità è stata confermata tramite il controllo delle impronte digitali. Successivamente, è stato informato l’Ufficio Immigrazione della Questura di Biella, che ha immediatamente avviato le procedure di competenza.

Grazie alla tempestiva collaborazione tra i due corpi, nel giro di poche ore sono state completate tutte le pratiche necessarie e, in serata, i tre uomini sono stati accompagnati al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Torino.

L’Autorità giudiziaria è stata prontamente informata dagli operanti.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono ritenersi innocenti fino a eventuale condanna definitiva, avendo la possibilità di fornire elementi a sostegno della propria estraneità ai fatti nei successivi gradi di giudizio.