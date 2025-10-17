Vigliano Biellese si riconferma Comune Fiorito 2025

Durante il Meeting Nazionale dei Comuni Fioriti 2025, che si è tenuto a Soverzene nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre, il comune di Vigliano Biellese ha ottenuto il rinnovo del prestigioso marchio per altri tre anni.

La certificazione viene assegnata alle amministrazioni che si impegnano attivamente nel miglioramento della vita quotidiana dei propri cittadini, tramite la fioritura e la cura degli spazi pubblici comunali, adottando pratiche di rispetto dell’ambiente urbano e di educazione al verde.

“Vedere riconfermato questo marchio – commenta il sindaco Cristina Vazzoler – ci inorgoglisce. Fa piacere verificare l’apprezzamento del nostro impegno nei confronti del verde pubblico e della sostenibilità ambientale nel suo insieme. Le nostre aiuole, le rotatorie fiorite, gli spazi verdi sono stati esaminati dalla giuria di Asproflor e valutati positivamente”.

Fiorire è accogliere: il meeting ha confermato ancora una volta che il verde pubblico è molto più di una semplice decorazione. È celebrazione di identità, occasione di coesione sociale e motore turistico per i comuni italiani.