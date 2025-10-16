Truffe e reati predatori, a Camburzano i Carabinieri incontrano i cittadini FOTO

Si è tenuta lunedì 13 ottobre, con successo e grande interesse di pubblico, la conferenza dedicata al tema delle Truffe e dei Reati Predatori, indetta presso la Sala del Consiglio del Comune di Camburzano.

L'incontro, iniziato alle 10, con la presenza dei Carabinieri della Stazione di Occhieppo Superiore, ha visto la partecipazione di una decina di persone che hanno seguito con attenzione gli argomenti esposti, manifestando particolare sensibilità verso le strategie e le precauzioni necessarie per evitare di cadere vittime di tali crimini.

Durante la conferenza, sono stati presentati esempi concreti di truffa, fornendo ai presenti una panoramica chiara delle dinamiche in gioco. Un focus specifico è stato posto sulla continua evoluzione delle tecniche adoperate dai truffatori, sottolineando come queste si sviluppino parallelamente all'avanzamento delle nuove tecnologie, inclusa l'Intelligenza Artificiale.

Tale aggiornamento è fondamentale per aumentare la consapevolezza e l'efficacia delle misure preventive. L'interesse dimostrato dai partecipanti conferma la rilevanza e l'urgenza di questi temi per la sicurezza della comunità.