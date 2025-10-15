Candelo, il Verdi premiato da AGIS per Cinema al Cinema

Dopo i risultati del primo triennio, con migliaia di spettatori e centinaia di appuntamenti, Cinema al Cinema inaugura la sua quarta edizione (2025-26) con un programma che punta a famiglie, scuole, comunità ed esercenti. Con più di 32.300 spettatori, 2.000 studenti e docenti partecipanti, oltre 50 sale cinematografiche aderenti, Cinema al Cinema si conferma un progetto strategico per la valorizzazione della sala cinematografica in Piemonte, presidio culturale, sociale e aggregativo.

Dopo un triennio di lancio, crescita e successivo consolidamento, il progetto entra nella sua quarta edizione (2025-26), ampliando azioni e strumenti. Inoltre martedì 14 ottobre, nella sede Agis, sono state premiate le sei sale cinematografiche piemontesi che nella terza edizione di Cinema al Cinema per famiglie hanno riscosso maggiore successo di pubblico. Tre le sale Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) figurano: 1° Cinema Vittoria (Bra), 2° Cinema Margherita (Cuorgnè) e 3° Cinema Verdi (Candelo).