A Lessona si festeggia la 40ª Festa del Ciao, un traguardo di comunità e amicizia

Sabato 11 e domenica 12 ottobre le Parrocchie di Lessona e di Crosa hanno celebrato la 40ª Festa del Ciao, appuntamento amatissimo che segna l’inizio del nuovo anno di catechismo e delle attività dell’oratorio. Due giornate intense, tra preghiera, allegria e momenti di autentica comunità.

La festa è iniziata sabato 11 dopo la Santa Messa con un apericena presso il salone del Circolo MCL, “I sapori dell’arcobaleno” che ha riunito adulti e bambini attorno a un buffet colorato e conviviale. In serata si è svolto un grande gioco in notturna “Nascondino inverso”, un’esperienza di divertimento e collaborazione che ha fatto brillare l’oratorio anche dopo il tramonto.

La giornata di domenica 12, cuore della Festa del Ciao, si è aperta con il tradizionale Treno dell’Amicizia, partito da Crosa e passato tra le frazioni di Capovilla, Castello, Ratina e Piazza, ognuna riconoscibile dal proprio colore: arancio, giallo, blu, verde e rosso. Un lungo corteo di famiglie e bambini ha raggiunto Piazza Marconi, dove si è svolto il suggestivo lancio dei palloncini con messaggi di pace e amicizia.

La comunità si è poi riunita nella Chiesa Parrocchiale per la Santa Messa di apertura dell’anno catechistico, animata dai canti della cantoria del Gruppo 2000 (l’allora gruppo giovani in oratorio di inizio millennio). Il pomeriggio ha regalato altre emozioni con la grande caccia al tesoro “Alla ricerca della felicità”, in cui bambini e ragazzi – con tanto di bandana da pirata – si sono messi sulle tracce di un forziere pieno di sorprese.

La giornata si è conclusa con una merenda condivisa e la preghiera di ringraziamento attorno al falò dell’amicizia, simbolo di una comunità unita, viva e accogliente