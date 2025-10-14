A Vigliano un nuovo corso di alfabetizzazione digitale per gli over 60

Con il patrocinio del comune di Vigliano Biellese, l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale con l'Associazione Auser ed il Sindacato Pensionati della CGIL hanno organizzato un corso di alfabetizzazione digitale per over 60!
Il percorso - totalmente gratuito - mira a diffondere nuove competenze e migliorare le conoscenze digitali degli over 60 con appuntamenti settimanali pomeridiani, sempre di giovedì, a partire dal 30 ottobre. Il corso si svolgerà nella scuola secondaria di I° grado ”Dante Alighieri” di Vigliano Biellese dal prossimo 30 ottobre al 18 dicembre, ogni giovedì dalle 14.30 alle ore 16.30.
Per iscriversi occorre prenotare al numero 331.1680136.