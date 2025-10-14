Kids&Us: inglese per bambini e bambine da 1 a 18 anni FOTO e VIDEO

Kids&Us è un metodo di apprendimento dell'inglese basato sul naturale processo di acquisizione della lingua madre che rompe gli schemi del tradizionale sistema di insegnamento della lingua. L'innovativo metodo di Kids&Us risponde al crescente timore delle famiglie, il cui desidero è che i propri figli imparino l'inglese in modo efficace.

Le scuole di inglese di Kids&Us sono nate con l'intento di rivoluzionare il mondo dell'apprendimento di questa lingua e trasformarlo in un'esperienza esclusiva e completa, e lo hanno fatto con la volontà di fare davvero la differenza. È nato così Natural English, una metodologia che non solo permette ai bambini e alle bambine di imparare l'inglese man mano che acquisiscono la loro lingua madre, in modo spontaneo e naturale, ma tiene conto anche delle emozioni e le trasforma in una risorsa l'apprendimento significativo.

Kids&Us si impegna al massimo per assicurare qualità ed eccellenza durante tutto il processo di apprendimento e si basa su tre pilastri:

· Un metodo pedagogico collaudato per bambini e bambine da 1 a 18 anni, che cresce al loro ritmo e li accompagna fino a far conseguire loro le più elevate competenze linguistiche.

· Un impegno irrinunciabile che mira a offrire la massima qualità, con materiali esclusivi e formazione del corpo docente mirata al dominio della metodologia Natural English di Kids&Us.

· Monitoraggio personalizzato degli studenti e delle studentesse, con colloqui individuali genitori-insegnanti, esercitazioni, pagelle trimestrali e strumenti di monitoraggio che ribadiscono l'impegno di Kids&Us per le famiglie.

Il metodo Natural English di Kids&Us

Rompendo gli schemi dei metodi tradizionali, Kids&Us crea un ambiente di esperienze in inglese, adatto all'età dei bambini e delle bambine, che valorizza il delicato periodo di apprendimento dei primi anni di vita, da 1 a 7 anni.

Nelle classi, gli studenti e le studentesse sperimentano l'inglese attraverso giochi e attività pensati per integrare la lingua nella loro vita in modo intuitivo. Il metodo segue le cinque fasi di acquisizione del linguaggio: ascolto, comprensione, conversazione e, infine, lettura e scrittura. Questo approccio guida il corpo studentesco nella crescita, accompagnandolo nell'apprendimento dell'inglese in modo naturale.

Il metodo Kids&Us spazia dai bambini e bambine di un anno di età, che frequentano le lezioni accompagnati da un adulto, fino agli studenti e alle studentesse di 18 anni. Una volta completati tutti i corsi, il corpo studentesco raggiunge le più elevate competenze linguistiche per muoversi con disinvoltura nei diversi contesti, sia professionali che personali.

I vantaggi di imparare l'inglese nella prima infanzia

· Sebbene l'apprendimento di una lingua sia un processo che dura per tutta la vita, è durante i primi anni che siamo più ricettivi nell' integrarla in modo non consapevole.

· La metodologia di apprendimento di Kids&Us si basa sul naturale processo di acquisizione della lingua madre; un processo infallibile che si svolge secondo un ordine determinato, naturale e spontaneo.

I più piccini vengono al mondo dotati di un cervello in cui la maggior parte dei circuiti sono disconnessi, compresi quelli del linguaggio. Per connettere e attivare questa potente rete è necessario circondarla di stimoli significativi che esaltino al massimo le loro innate capacità di apprendimento.

Nasciamo con una capacità innata per il linguaggio. Molti processi cerebrali vengono attivati durante i primi anni di vita e impariamo la lingua madre spontaneamente grazie alla costante esposizione alla lingua. È un processo naturale e infallibile, poiché, in condizioni normali, tutti i bambini e le bambine imparano la loro lingua madre senza istruzioni specifiche. Questa intuizione insita nell'essere umano fin dalla tenera età semplifica l'apprendimento di una seconda lingua ed è anche alla base del metodo Natural English di Kids&Us. È un'intuizione che sfrutta tutti questi meccanismi cerebrali e li mette al servizio dell'apprendimento dell'inglese, basato sul processo naturale di acquisizione della lingua madre.

DOVE CI TROVI:

Via Lamarmora 11B Biella 13900

Tel: +393758591387

e-mail: biella@kidsandus.it

I NOSTRI PROFILI SOCIAL:

Instagram: @kidsandus_biella

Facebook: @Kids&Us Biella