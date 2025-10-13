Golf, a Le Betulle il Gran Premio d'Autunno

Nella giornata di domenica 12 ottobre si è concluso presso il Golf Club Biella Le Betulle il Gran Premio d’Autunno, gara interclub che ha visto la partecipazione di più di 100 giocatori presso il Golf Torino – La Mandria il sabato e presso il circolo biellese la domenica.

Quest’anno il premio è stato assegnato al circolo torinese, nella foto il presidente Giorgio Maria Roberto Tadolini che solleva il premio. Durante la premiazione è anche stato riconosciuto l’impegno degli agonisti juniores che hanno vinto, per il secondo anno consecutivo, il Challenge del Circuito Saranno Famosi della FIG.

La giornata si è conclusa con apericena preparato per tutti i partecipanti. Nelle foto i vincitori Soci del circolo biellese: 1^ netto di seconda categoria Petey – Grassi e 1^ categoria del secondo giorno di gara Vecchi – Pagliarin.