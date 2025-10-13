Occhieppo Cult! riparte da "Il gioco più bello della mia vita" FOTO

Sono passati ormai due anni dall'uscita del libro di Paolo Vialardi e Fabrizio Lavezzato dal titolo "Il gioco più bello della mia vita", che parla di corsa come metafora della vita e come spunto per far avvicinare le persone alla pratica dello Sport, anche e soprattutto volto al benessere fisico.

Anche se il libro ha già una sua storia, il Comune di Occhieppo Inferiore, ha voluto dedicare la prima serata di "Occhieppo Cult" (serate dove gli autori raccontano e dialogano con il pubblico dei loro scritti) al suo concittadino Paolo Vialardi.

Una serata voluta in primis dalla Sindaca Monica Mosca, l'amministrazione e organizzata dall'Assessore Maurizio Rossetto, nell'accogliente spazio di Cascina San Clemente.

Una serata in cui i racconti e le emozioni hanno trovato spazio nelle parole di Fabrizio Lavezzato e Paolo Vialardi, che hanno anche annunciato che stanno lavorando al nuovo progetto che porterà all'uscita della seconda puntata di IL GIOCO PIÙ BELLO DELLA MIA VITA.