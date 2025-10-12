 / Valle Elvo

Valle Elvo | 12 ottobre 2025, 16:40

Fiera Autunnale a Sordevolo, si celebra la Pezzata Rossa d’Oropa FOTO e VIDEO

Oltre al pranzo in compagnia, il visitatore ha avuto modo di osservare l'esposizione del bestiame, il raduno dei mezzi agricoli e gli espositori artigianali.

Fiera Autunnale a Sordevolo, si celebra la Pezzata Rossa d’Oropa (foto di Giuliana Mosca e Angela Lobefaro per newsbiella.it)

Torna uno degli appuntamenti più apprezzati dalla comunità biellese. Specialmente per i suoi sapori autentici unita alla tradizione che sa pienamente incarnare. Stiamo parlando della Fiera Autunnale di Sordevolo, in programma nella giornata di oggi, 12 ottobre, nell’Area Pratovalle, accanto all’Anfiteatro di Sordevolo.

L’evento, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Sordevolo, celebra anche quest’anno la Pezzata Rossa d’Oropa, protagonista di una giornata dedicata al mondo agricolo, alla convivialità e alle eccellenze locali. Oltre al pranzo in compagnia, il visitatore ha avuto modo di osservare l'esposizione del bestiame, il raduno dei mezzi agricoli e gli espositori artigianali.

