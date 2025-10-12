240 runners in gara al Trail del Cep ëd Dzora, prima la coppia Biolcati-Lovisi FOTO e VIDEO

240 persone (150 per la gara da 10 km, 90 per la camminata di 3,5 km) si sono dati appuntamento questa mattina a Villa Mossa, nel comune di Occhieppo Superiore, per l'edizione 2025 del Trail Trail del Cep ëd Dzora, l'appuntamento podistico organizzato dalla Pro Loco, insieme ad alcuni volontari del paese e con il patrocinio dello stesso Comune.

Primo al traguardo è giunto Matteo Biolcati con un tempo pari a 48'12'', seguito da Tiziano Valcauda e Marco Saccagno. Tra le donne, invece, ha spiccato Lara Lovisi (55'26'') su Selena Bernardi e Sara Gaito.

Al termine della manifestazione ha avuto luogo un ricco ristoro sempre a cura dei volontari della Pro Loco di Occhieppo Superiore, con un’estrazione a sorteggio con vari premi. L'evento sportivo nasce dalla volontà di valorizzare e riscoprire alcuni sentieri antichi del Biellese, di tenerli puliti, di mantenerli in ordine al servizio dei cittadini.