12 ottobre 2025

240 runners in gara al Trail del Cep ëd Dzora, prima la coppia Biolcati-Lovisi FOTO e VIDEO

L'evento sportivo nasce dalla volontà di valorizzare e riscoprire alcuni sentieri antichi del Biellese, di tenerli puliti, di mantenerli in ordine al servizio dei cittadini.

240 persone (150 per la gara da 10 km, 90 per la camminata di 3,5 km) si sono dati appuntamento questa mattina a Villa Mossa, nel comune di Occhieppo Superiore, per l'edizione 2025 del Trail Trail del Cep ëd Dzora, l'appuntamento podistico organizzato dalla Pro Loco, insieme ad alcuni volontari del paese e con il patrocinio dello stesso Comune.

Primo al traguardo è giunto Matteo Biolcati con un tempo pari a 48'12'', seguito da Tiziano Valcauda e Marco Saccagno. Tra le donne, invece, ha spiccato Lara Lovisi (55'26'') su Selena Bernardi e Sara Gaito.

Al termine della manifestazione ha avuto luogo un ricco ristoro sempre a cura dei volontari della Pro Loco di Occhieppo Superiore, con un’estrazione a sorteggio con vari premi. L'evento sportivo nasce dalla volontà di valorizzare e riscoprire alcuni sentieri antichi del Biellese, di tenerli puliti, di mantenerli in ordine al servizio dei cittadini.

