Tollegno, sicurezza stradale: avviso ai cittadini per il taglio delle piante pericolose

A seguito degli eventi atmosferici degli ultimi mesi, l’Amministrazione comunale di Tollegno ha effettuato verifiche sul territorio, riscontrando la presenza di piante e vegetazione potenzialmente pericolose per la circolazione e per l’incolumità pubblica, soprattutto in concomitanza con fenomeni meteorologici sempre più intensi.

Per questo motivo, il Comune ha predisposto e diffuso un avviso alla cittadinanza volto a invitare i proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali o di uso pubblico a provvedere, entro 60 giorni, alla potatura o rimozione di alberi, rami e siepi che si trovano nella fascia di rispetto stradale o che costituiscono comunque un pericolo per la sicurezza.

L’iniziativa nasce anche in risposta a una petizione presentata da alcuni residenti e si inserisce in un’azione più ampia di prevenzione dei rischi, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e la percorribilità delle vie comunali.

«Abbiamo accolto con attenzione le segnalazioni dei cittadini – sottolinea il sindaco Daniele Ghisio – perché la collaborazione tra comunità e Amministrazione è fondamentale per mantenere il nostro territorio sicuro e curato. L’avviso ha l’intenzione di sollecitare una forma di responsabilizzazione e prevenzione condivisa, prima di dover emettere eventuali specifiche ordinanze».

Nel dettaglio, l’avviso indica che i proprietari dovranno:

potare o abbattere gli alberi che ricadono nella fascia di rispetto stradale, entro 6 metri dal confine con la carreggiata (e oltre, se già costituiscono un pericolo);

mantenere pulita la fascia di rispetto per siepi e piantagioni alte più di 1 metro (entro 3 metri dal confine con la strada);

intervenire sugli alberi che possono interferire con reti di servizio pubblico (linee elettriche, telefoniche, ecc.).

Il Comune ricorda che, in caso di inadempienza, sarà necessario procedere con ordinanze specifiche, come previsto dalla normativa vigente, e che i proprietari sono responsabili anche penalmente di eventuali danni causati a persone o cose derivanti da mancata manutenzione.

L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tollegno e sarà distribuito alla popolazione nei prossimi giorni: https://www.comune.tollegno.bi.it/