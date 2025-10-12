A Biella la Nutellata Benefica di Riva è una vera delizia, successo di pubblico (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Come spesso accaduto nei scorsi anni, la Nutellata Benefica di Riva ha richiamato un gran numero di persone nel rione di Biella, impegnato in questi giorni nella festa patronale della parrocchia di San Cassiano.

Distribuite nel pomeriggio di oggi, 12 ottobre, un gran numero di porzioni a cittadini, famiglie e giovanissimi. L'intento della manifestazione è chiaramente benefico: il ricavato, infatti, sarà devoluto all'Oratorio Salesiano San Cassiano per finanziare le attiviità giovanili svolte nel corso dell'anno.