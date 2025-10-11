33° Circuito Città di Biella: successo per l’atletica nel cuore della città FOTO e VIDEO

Il centro di Biella ha ospitato nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre, la 33ª edizione del Circuito Città di Biella, appuntamento ormai classico dell’atletica leggera piemontese organizzato dal Gruppo Amici Corsa Pettinengo. Anche quest’anno l’evento ha confermato numeri importanti: quasi 500 partecipanti, in linea con il 2024, per oltre tre ore di gare tra atleti di vertice, master, giovani promesse e studenti delle scuole medie.

Patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Biella, Città di Biella e FIDAL, la manifestazione ha potuto contare sul sostegno di numerosi partner.

Il pomeriggio si è aperto con il miglio master, riservato agli over 60 maschili e a tutte le categorie femminili, seguito dalle prove M50-55, M35-45 e Assoluti. Circa 80 gli iscritti per l’ultima tappa del Trofeo del Miglio Piemonte 2025.

Spazio ai giovani del Campionato Regionale Giovanile di Corsa su Strada e del Trofeo delle Province, con 41 Cadetti, 44 Cadette, 40 Ragazzi e 49 Ragazze al via. Tra loro anche Giuseppe Luciano Piazza (Bugella Sport), fresco campione italiano sui 1200 siepi.

Grande partecipazione anche per le staffette delle scuole medie inferiori, con 40 squadre e oltre 200 studenti in gara. Presenti gli istituti di Vigliano, La Marmora, Valdilana/Pettinengo, Mongrando, Cossato, Gaglianico, Valdengo e Biella3, protagonisti di tre serie combattute nel pomeriggio.

Il momento clou è arrivato con i 3000 metri ad inviti. Nella prova femminile, disputata alle 16.30, protagoniste Gaia Colli, Micol Majori e la biellese Chiara Munaretto, insieme a Iris Baretto, Sara Borello, Alice Rosa Brusin e Irene Cappio. A chiudere la giornata, alle 17.45, la gara maschile con il torinese Pietro Arese (Fiamme Gialle), olimpionico di Parigi 2024, affiancato dai keniani Adams Kiprop e Stephen Mwangi Njeri, e dagli italiani Stefano Benzoni, Lorenzo Brunier e Giuseppe Gravante.