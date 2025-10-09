Vajont , 62 anni fa il disastro. Pichetto: "Il nostro Paese ricorda con commozione le vittime e le loro comunità"

“Sessantadue anni dopo quella tragedia immane, il nostro Paese ricorda con commozione le vittime del Vajont e le loro comunità. Quel disastro resta a testimonianza di quanto sia fondamentale la cura e la salvaguardia del territorio: una responsabilità che riguarda tutti e che deve tradursi in azioni concrete, nella prevenzione e in infrastrutture sicure. È un monito a rafforzare la sicurezza del Paese e a promuovere una vera cultura della prevenzione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la collaborazione tra tutte le istituzioni”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto.