Vajont , 62 anni fa il disastro. Pichetto: "Il nostro Paese ricorda con commozione le vittime e le loro comunità"

“Sessantadue anni dopo quella tragedia immane, il nostro Paese ricorda con commozione le vittime del Vajont e le loro comunità. Quel disastro resta a testimonianza di quanto sia fondamentale la cura e la salvaguardia del territorio: una responsabilità che riguarda tutti e che deve tradursi in azioni concrete, nella prevenzione e in infrastrutture sicure. È un monito a rafforzare la sicurezza del Paese e a promuovere una vera cultura della prevenzione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la collaborazione tra tutte le istituzioni”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto.
In Breve
mercoledì 08 ottobre
martedì 07 ottobre
domenica 05 ottobre
venerdì 03 ottobre
giovedì 02 ottobre
mercoledì 01 ottobre
martedì 30 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
1° Trofeo Tessile-Moda Valdengo–Oropa, ecco come cambia la viabilità tra divieti di sosta e circolazione sospesa
Il comune di Biella ha diffuso i provvedimenti per la giornata di domenica 12 ottobre.