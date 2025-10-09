A Candelo si parla di bilancio e distretti del cibo, ecco cosa è emerso dal consiglio comunale (foto di repertorio)

Si è tenuta a fine settembre la seduta del consiglio comunale di Candelo. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta del 29 luglio scorso, si è ratificata la variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025/27 che era stata disposta ad agosto con delibera di giunta. La variazione approvata comporta l’utilizzo di ulteriore avanzo di amministrazione 2024 per complessivi 34.111,84 euro, interamente riferiti alla quota disponibile (avanzo libero) e destinati a spese in conto capitale.

Il consiglio ha poi approvato anche una variazione generale al bilancio di previsione 2025/27 in parte corrente e in parte capitale. Si sono registrate sia maggiori entrate mentre le spese in parte corrente evidenziano un aumento dell'integrazione della spesa oltre a maggiori spese nelle utenze, nella manutenzione degli immobili e nel rinnovo delle certificazioni, rispetto a quanto preventivato; precisamente pari a 15mila euro, a favore degli impianti sportivi ed un incremento di 10mila euro nella segnaletica stradale. Inoltre, sono stati stanziati 65mila euro per la pulizia del canale Murazza, un intervento della Roggia affinché in caso di consistenti piogge si possano evitare dannosi allagamenti nelle zone interessate. Lavori simili saranno poi effettuati anche in altre rogge.

Come riportato dal capogruppo di Candelo nel Cuore, Erika Vallera, è stato approvato il bilancio consolidato 2024 del Comune di Candelo, che integra i bilanci degli enti strumentali, organismi e società controllate o partecipate. Infine, il consiglio ha deliberato l’adesione del Comune all'associazione Distretto del Cibo delle Valli Biellesi, della Baraggia e della Pianura Vercellese, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni agroalimentari, promuovere il territorio e favorire lo sviluppo sostenibile dell’economia locale. La delibera di consiglio fa seguito a delibera di giunta che aveva già deliberato l'adesione al Distretto in precedenza.