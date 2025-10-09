Tra gli alpeggi biellesi in eBike: un classico giro di montagna tra Muanda, Burcina e Sette Fontane FOTO e VIDEO

Un itinerario che attraversa alcuni dei più suggestivi alpeggi del Biellese, unendo paesaggi d’alta quota, divertimento in sella e un pizzico di tecnologia. Franco Bonavigo, tester di percorso di eBike Biella, ci accompagna in un classico allenamento tra Burcina, Muanda e Sette Fontane: un percorso completo, di medio impegno, che regala panorami spettacolari e una pedalata sempre appagante.

La partenza è dalla Burcina, con un tratto di riscaldamento che conduce al “sentiero del trenino”. Da qui si raggiungono le villette del Tracciolino, per poi salire verso l’alpeggio più alto della Muanda, il Giasit, a circa 1.600 metri di quota. La traccia prosegue in traverso passando per l’Alpe Deiro, l’Alpe Giass e l’Alpetto Superiore, fino a raggiungere l’Alpe Muanda e le Sette Fontane, luogo sempre affascinante e punto di sosta ideale per ammirare il panorama.

Il rientro segue un percorso diretto lungo i sentieri della Muanda, con discesa sul Tracciolino e successivo passaggio nel bosco sul divertente DH del Furgün. Ancora qualche variante su single track dinamici e scorrevoli, fino a raggiungere il Barbaba e completare così un giro di grande soddisfazione: 39,63 km per 1.514 metri di dislivello positivo in circa 4 ore di pedalata.

Durante l’uscita, Bonavigo ha anche effettuato un test tecnico su nuove ottiche per GoPro 13 Black — la Max Lens 2.0 grandangolare e la Lens Anamorfica — entrambe interessanti ma con caratteristiche differenti: la prima richiede un’elaborazione accurata in post-produzione, la seconda più immediata ma anche più pesante e ingombrante. Prove che saranno approfondite in futuro, anche con software di montaggio più evoluti.

Un’esperienza che unisce sport, tecnologia e natura. Come ricorda lo stesso Bonavigo, “Scegliete il percorso che più vi ispira tra quelli proposti da eBike Biella e venite con noi… non costa nulla! E se non avete una eBike, nessun problema: ci pensiamo noi.”

Foto e video dell’escursione, montati e pubblicati sui vostri social, per un ricordo indimenticabile.