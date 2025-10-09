Biella, manutenzione stradale: interventi in corso e pianificazioni FOTO

Nel Comune di Biella sono attualmente in corso interventi di manutenzione ordinaria su diverse strade del territorio comunale, con particolare attenzione alle pavimentazioni cubettate e alle aree soggette a maggior criticità.

"Nei giorni scorsi - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - , sono stati completati i lavori di ripristino in via Lamarmora e nelle vie limitrofe, dove si erano registrate problematiche legate alla sicurezza e alla percorribilità. Gli interventi hanno riguardato il consolidamento del fondo stradale e la sistemazione della pavimentazione, con l’obiettivo di garantire una maggiore durabilità e comfort per residenti e utenti della strada. Inoltre, nella scorsa settimana sono stati ultimati i lavori di sistemazione delle lastre in pietra dissestate in via Amendola, restituendo decoro e sicurezza a una delle vie storiche del centro cittadino".

Attualmente, le squadre operative sono impegnate in Piazza Martiri della Libertà, dove si stanno eseguendo lavori di manutenzione mirata, in linea con il piano di interventi predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale. A seguire, le attività proseguiranno in altri punti già identificati, secondo una programmazione che tiene conto delle priorità emerse dalle segnalazioni dei cittadini e dai sopralluoghi effettuati.

L’ Assessore Franceschini ribadisce il proprio impegno nel mantenere elevati standard di sicurezza e decoro urbano, e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la pazienza durante lo svolgimento dei lavori.