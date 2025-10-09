Biella, due giorni di festa con Ben rivà an Riva

Il prossimo fine settimana il rione Riva si appresta a festeggiare la 22° edizione del Ben rivà an Riva - Festa Patronale della Parrocchia San Cassiano: un evento che negli anni ha saputo conquistare Biella ed il Biellese.

Sabato 11 ottobre nella Chiesa di San Cassiano, alle 21, si terrà la rassegna corale Genzianella e con la partecipazione della Coro LA Brughiera di Casorate Sempione, del Coro La Fonte di San Briccio di Lavagno e naturalmente del Coro Genzianella Città di Biella. La serata è ad ingresso libero e le offerte raccolte saranno devolute alle attività giovanili dell’Oratorio Salesiano San Cassiano.

Domenica 12, dalle 10, i volontari di Croce Rossa Italiana-Biella, AIB-Biella Orso, Gruppo Speleologico Biellese – CAI allestiranno un’esposizione di mezzi e di stand con le proprie attività. Alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa nella piazza San Cassiano. Alle 12.15 gli Amici della Panissa di Albano Vercellese distribuiranno 500 porzioni di panissa che potranno essere consumate direttamente sul posto insieme ad un buon bicchiere di vino (sarà possibile anche l’asporto e i buoni saranno disponibili in piazza dal mattino).

Nel pomeriggio tantissime attrazioni e divertimento per tutte le età, con oltre 30 giochi di legno di una volta sparsi per il quartiere per far divertire i bambini insieme a mamme e papà e una divertentissima pista con macchine a pedali. Live music con CENTO’S Band (pop Music) esibizioni con la scuola di Danza Dance Hall di Graziano Boggiani. Alle 16 la distribuzione della Nutellata Benefica, una merenda che piace proprio a tutti e negli anni ha permesso di donare quasi 30.000 euro in beneficienza a vari enti del Biellese.

Il ricavato di quest’anno sarà devoluto all’Oratorio Salesiano San Cassiano per finanziare le attività giovanili che vengono svolte nel corso dell’anno. Dagli organizzatori un ringraziamento all’Assessorato alle Manifestazioni della Città di Biella , alla Birra Menabrea, a Ford Nuova Assauto e ai volontari dell’Ente Manifestazioni Biella Riva e della Parrocchia San Cassiano per l’aiuto e la collaborazione fornita per la realizzazione di questo evento.