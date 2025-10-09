33°Circuito Città di Biella e “Ben rivà an Riva", come cambia la viabilità in città

In occasione della corsa podistica su strada denominata 33°Circuito Città di Biella, che avrà luogo il giorno 11 ottobre 2025 comunichiamo che è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto autorizzati, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 del giorno 11 ottobre 2025, nelle seguenti aree:

via Seminari nel tratto compreso tra via Duomo e via Arnulfo/Vescovado; via Duomo; via Battistero; via Marconi, nel tratto compreso tra via Italia e via Crosa; via Crosa, nel tratto compreso tra via Marconi e via Palazzo di Giustizia; via Crosa, lato est, per una lunghezza di metri 10 (dieci), da via Palazzo di Giustizia, in direzione sud; via Palazzo di Giustizia, nel tratto compreso tra via Crosa e via Dal Pozzo; piazza Santa Marta, su tutta l’area; via Dal Pozzo, nel tratto compreso tra via Palazzo di Giustizia e piazza Santa Marta; via Vescovado.

È istituita inoltre la temporanea sospensione della circolazione, eccetto aventi diritto, veicoli al servizio della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza in via Duomo il giorno 11 ottobre 2025 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 e la la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati, veicoli al servizio della manifestazione l’ 11 ottobre 2025, dalle ore 14.00 alle ore 18.30 circa nel tempo e nelle aree di cui al punto 1 e per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti nella via Italia nelle aree di intersezione con la via Duomo e la piazza S. Marta.

In occasione della manifestazione denominata “Ben rivà an Riva - Festa Patronale di S. Cassiano”, in programma il giorno 12 ottobre 2025 si comunica che è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati, il giorno 12 ottobre 2025 dalle ore 6,00 alle ore 21,00, nella seguente area e periodo: via Italia, ambo i lati, tratto intercluso tra la via D. Alighieri e la via Galilei; vicolo Galeazzo, tratto intercluso tra la p.za S.G. Bosco e la via D. Alighieri; piazza S.G. Bosco, tutta la piazza, fino all’intersezione con via Sabadell; via Belletti Bona, tratto intercluso tra la via Italia e la piazza 1° Maggio; via Sabadell.