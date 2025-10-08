Due weekend di gare e grandi risultati per i Climb Runners FOTO

Due weekend di gare e grandi risultati per i Climb Runners. Si comincia con il Valsavarenche Trail Sauvage dove Eugenio Boggio Marzet e Luca Grometto sono giunti in 11° e 20° posizione. Sull'Ivrea-Mombarone (lungo un percorso ridotto a causa della neve) Francesco Nicola è giunto 4° assoluto, seguito a ruota da Franco Chiesa (7° posizione), Gabriele Gazzetto (20°) e Valerio Antoniotti (59°) mentre Margherita De Giuli ha centrato il terzo gradino del podio.

Al Vertical Tovo (2,9 chilometri con 1000 metri di dislivello positivo) hanno spiccato Giuseppe Pivano (16°), Mattia Mura (25°), Davide Chiocchetti (33°), Luca Grometto (35°), Luca Pianoforte (46°), Simone Spina (47°) e Dario Panarello (95°). Tra le donne, invece, Giada Capuano ha raggiunto l'11° posto. In evidenza al Trecate Half Marathon (gara su strada) Roberta Colongo che ha chiuso in 10° posizione con un un tempo pari ad 1h 32'43''.

Infine, ottimo risultato al Dolomiti Rescue Race, manifestazione internazionale a squadre riservata ai componenti del Soccorso Alpino. Per il Biellese si segnalano le buone prove di Luca Arnodo, Stefano Boario, Emanuele Comerro e Stefano Comerro. Tutti in 5° posizione mentre Eugenio Boggio Marzet, in squadra con altri amici, ha chiuso 52esimo.