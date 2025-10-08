Venerdì si inaugura “Nei Trent’anni di Provincia…”

Inaugura venerdì 10 ottobre alle ore 17.30 la mostra fotografica “Nei Trent’anni di Provincia…”, allestita negli spazi del Palazzo provinciale, al piano terra. L'ingresso è libero e resterà aperta fino al 7 novembre, visitabile durante gli orari di apertura degli uffici. L'esposizione, realizzata nell'ambito delle celebrazioni per i 30 anni della Provincia di Biella, è composta da tre sezioni.

Una sezione, dal titolo "Trent'anni di Pietra e Luce", include scatti dedicati al palazzo sede della Provincia realizzati in parte dal Gruppo Foto.Art di Cossato e in parte dagli studenti del Liceo Artistico di Biella nell'ambito di un progetto con Foto.Art.

In una seconda sezione sono riproposte le fotografie frutto di un contest interno dedicato ai dipendenti provinciali, che in occasione del "compleanno" dell'Ente (maggio del 2025) hanno immortalato il palazzo provinciale con la loro visione dall'interno, creando così la galleria di immagini "Visioni del Palazzo dall'interno".

Infine, una parte della mostra è dedicata all'Adunata Nazionale degli Alpini 2025, una selezione di scatti dell'evento di territorio che ha coinvolto tutto il Biellese.

INAUGURAZIONE: venerdì 10 ottobre 2025 ore 17.30

APERTURA STRAORDINARIA in occasione delle Giornate d'Autunno del FAI: sabato 11 e domenica 12 ottobre, 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00.

ORARI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13,30 - martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30.