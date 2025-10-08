Polizia di Stato, fermato un presunto truffatore a Chiavazza

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, la Polizia di Stato ha eseguito un nuovo arresto nell’ambito dell’attività di contrasto alle truffe.

Un uomo è stato fermato dagli agenti in via della Vittoria, nel quartiere di Biella Chiavazza.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sull’identità del fermato e sulle circostanze dell’arresto.