 / CRONACA

CRONACA | 08 ottobre 2025, 17:43

Polizia di Stato, fermato un presunto truffatore a Chiavazza

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti

Polizia di Stato, fermato un presunto truffatore a Chiavazza

Polizia di Stato, fermato un presunto truffatore a Chiavazza

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, la Polizia di Stato ha eseguito un nuovo arresto nell’ambito dell’attività di contrasto alle truffe.
Un uomo è stato fermato dagli agenti in via della Vittoria, nel quartiere di Biella Chiavazza.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.
Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sull’identità del fermato e sulle circostanze dell’arresto.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore