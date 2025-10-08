A Biella è tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: scattano le multe grazie alle fototrappole

Prosegue senza sosta l’azione dell’amministrazione comunale di Biella contro l’abbandono abusivo dei rifiuti. Grazie al lavoro della Polizia Locale, supportata dalle fototrappole di ultima generazione recentemente acquisite, sono state individuate e sanzionate dieci persone responsabili di aver depositato illecitamente rifiuti in una piazza della città ove nelle ultime settimane erano pervenute numerose segnalazioni e lamentele circa un deposito indiscriminato di rifiuti.

Le sanzioni sono state comminate in base al regolamento comunale di polizia urbana che prevede multe per chi non rispetta le norme sul corretto smaltimento. “L’abbandono dei rifiuti è un gesto di inciviltà che non intendiamo più tollerare — dichiara l’assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola —. Grazie alle nuove tecnologie e all’impegno costante dei nostri agenti, stiamo restituendo decoro e dignità agli spazi pubblici della città. Chi sporca Biella deve sapere che sarà individuato e sanzionato.”

L’attività di controllo si inserisce in una strategia più ampia che vede il Comune impegnato su più fronti: dalla vigilanza ambientale alla prevenzione, fino alla sensibilizzazione dei cittadini sul rispetto del decoro urbano e della raccolta differenziata. “La cura dell’ambiente parte dai piccoli gesti quotidiani — sottolinea l’assessore all’Ambiente Livia Caldesi —. Abbandonare rifiuti non è solo un illecito, ma un atto di mancanza di rispetto verso la nostra comunità e verso chi lavora per mantenere la città pulita. Continueremo a investire in controlli, ma anche in educazione ambientale, perché una città più pulita è una città più vivibile.”

La lotta all’inciviltà ambientale è una delle priorità dell’amministrazione, che negli ultimi mesi ha investito in strumenti tecnologici avanzati e in una presenza più capillare della Polizia Locale sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, pulizia e rispetto per il bene comune. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare segnalando comportamenti scorretti e ricordando che il contrasto all’abbandono dei rifiuti è una battaglia di civiltà che si vince insieme.