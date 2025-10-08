I piccoli del Team Rive Rosse brillano al Mini-Enduro di Pogno FOTO

Domenica 5 ottobre i giovani biker del Team Rive Rosse sono tornati in sella per affrontare una nuova sfida: il Mini-Enduro di Pogno. La gara, articolata su tre prove speciali perfettamente organizzate, ha offerto un tracciato tecnico e divertente, con terreno ottimo, curve guidate e numerosi rilanci che hanno messo alla prova la capacità e la resistenza dei partecipanti.

"I giovanissimi atleti hanno dimostrato ancora una volta grande entusiasmo e spirito sportivo, conquistando ottimi risultati e, soprattutto, divertendosi moltissimo!"

Di seguito le classifiche individuali:

- Simone Mastrapasqua – 2° posto (G2)

- Andrea Comazzo – 4° posto (G4)

- Leonardo Dalla Vecchia – 6° posto (G4)

- Leonardo Zumella – 11° posto (G4)

- Ludovico Milesi – 12° posto (G5)

- Matteo Masieri – 13° posto (G5)

- Amelia Toniolo – 7° posto (G6)

- Riccardo Muzzolu – 8° posto (G6)

- Nino Wayan Bona – 14° posto (G6)