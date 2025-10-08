 / Basso Biellese

Basso Biellese | 08 ottobre 2025, 06:50

A Cavaglià bandiere a mezz'asta per la perdita di un figlio

Per il sindaco questo gesto “non servirà ad alleviare la sofferenza dei genitori ma vuol essere almeno la partecipazione al loro dolore da parte dell’intera comunità".

cavaglià figlio

A Cavaglià bandiere a mezz'asta per la perdita di un figlio

Un gesto di profondo rispetto nel momento più doloroso di ogni famiglia: la perdita del proprio figlio. Con una breve nota apparsa sul sito istituzionale del Comune, il sindaco di Cavaglià Mosè Brizi ha illustrato la decisione dell’amministrazione di esporre a mezz’asta, nel giorno dell'ultimo addio, le bandiere istituzionali del comune ogni qualvolta un genitore sia colpito da simili tragedie.

La misura, condivisa da giunta e consiglio comunale, nasce dal desiderio di manifestare la vicinanza dell’intera comunità nei confronti di chi è costretto a vivere un lutto così devastante. “Tutte le morti sono sofferenza e non è che in altri casi vi sia meno dolore ma la morte di un figlio non fa parte del ciclo della vita – spiega il primo cittadino - Questo gesto non servirà ad alleviare la sofferenza dei genitori ma vuol essere almeno la partecipazione al loro dolore da parte dell’intera comunità".

Un’iniziativa simbolica, a testimonianza della vicinanza di tutto il paese, riunito nei suoi valori intrinseci, come la solidarietà e la partecipazione al dolore.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore