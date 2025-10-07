A Valdilana l'evento “4 passi e 1 boccone” è un successo

A Valdilana è stato un grande successo l'evento “4 passi e 1 boccone”. Lo riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Anche quest’anno l’iniziativa ha saputo coniugare enogastronomia, natura e socialità, valorizzando il territorio e regalando ai partecipanti una piacevole giornata autunnale. Un risultato reso possibile grazie al lavoro di squadra, all’impegno e alla collaborazione di tutte le realtà coinvolte, che hanno contribuito a rendere speciale questa nuova edizione”.