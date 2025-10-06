Domus Laetitiae e Casa Autismo protagoniste di un’iniziativa inclusiva con comunicazione aumentativa

Lo scorso 3 ottobre, il Maresciallo Ordinario Vincenzo Matarazzo dei Carabinieri di Candelo ha partecipato a un incontro con i ragazzi di Domus Laetitiae di Sagliano Micca e di Casa Autismo di Candelo, affrontando il tema della segnaletica e sicurezza stradale.

L’iniziativa è stata realizzata utilizzando la comunicazione aumentativa, al fine di rendere i contenuti più accessibili e comprensibili per gli utenti con disabilità cognitiva.

All’incontro hanno collaborato anche il Sindaco di Candelo e la Polizia Locale di Candelo, contribuendo a promuovere la cultura della sicurezza stradale sul territorio.