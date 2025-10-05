Donne Nuove, un nuovo appuntamento

Nuovo appuntamento di Donne Nuove, questa volta per parlare di Finanza e benessere.

Con la dott.ssa Elena Motta si parlerà di finanza e benessere. L'appuntamento è 14 ottobre 2025 dalle 21 alle 23 a Biella, nella Sala delle Colonne CTV in via Ravetti 6/B.

L’Associazione DONNE NUOVE è nata il 29 settembre 2004 da una bellissima esperienza di un gruppo di amiche che hanno condiviso il passaggio a una nuova fase della vita: la menopausa. Lo scopo e l’impegno delle volontarie è quello di informare, sostenere e condividere il periodo critico in cui le donne si trovano ad affrontare forti cambiamenti fisici e psichici.