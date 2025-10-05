Sandigliano, attenzione alla viabilità domenica 12 per due gare ciclistiche

Il Comune di Sandigliano avvisa che domenica 12 ottobre sono in programma due gare ciclistiche professionistiche a circuito con arrivo al Santuario di Oropa.

In tarda mattinata è prevista la gara maschile con 4 passaggi. Nel primo pomeriggio è prevista la gara femminile con 2 passaggi.



La S.P. 143 (via Gramsci in Sandigliano) non sarà transitabile, con direzione Biella, dall'altezza del Comune di Gaglianico, indicativamente dalle ore 10.00/10.30 e fino alle ore 16.00.



La S.P. 230 (Trossi) sarà percorribile verso Biella solamente per brevi periodi intercorrenti fra un passaggio della gara e qurello successivo.

Pertanto, per raggiungere Biella, si consiglia di percorrere la S.P. 400 (Maghettone).



In Sandigliano, il tracciato di gara interesserà la via Dante Alighieri (dal confine di Gaglianico fino alla Chiesa della Madonnina) e la via Casale (dalla Chiesa della Madonnina fino alla S.P. 230 Trossi).



La chiusura al transito veicolare, nel percorso in Sandigliano (tratti interessati di via Dante Alighieri e via Casale), sarà dalle ore 10.30 circa alle 13.30 circa per la gara del mattino, e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 circa per la gara del pomeriggio.



Indicativamente, fra un passaggio e l'altro, sarà consentito il transito veicolare solo con direzione in favore di gara.



In direzione contro gara non sarà mai consentito il transito veicolare fra i vari passaggi del giro.

