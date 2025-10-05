Salussola, il Comune a fianco alla Fondazione S. Domenico Savio per il progetto “La natura intorno a noi”

“La natura intorno a noi” è il titolo del progetto promosso dalla Fondazione Scuola Materna S. Domenico Savio di Salussola, per la cui realizzazione l’ente ha richiesto un contributo economico al Comune.

Preso atto del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici, morali, religiosi, associazioni e privati, la giunta Chioda ha deciso di accogliere la richiesta, riconoscendo il valore dell’iniziativa sia per la valorizzazione dell’immagine del territorio sia per la sua capacità di favorire l’aggregazione sociale, in particolare tra la popolazione più anziana.

E per sostenere il progetto, l’esecutivo comunale ha deliberato l’erogazione di un contributo una tantum di 5.000 euro.